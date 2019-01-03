Осло, 3 января, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Норвежской дорожной федерация (NRF) сообщили, что доля электромобилей среди всех автомобильных продаж в 2018 году составила 31,2%. Об этом сообщает Reuters.

Motor Verso Электромобиль Nissan Leaf на зарядке

В NRF отметили, что количество продаж электромобилей в Норвегии достигло рекордного уровня. Так, в 2013 году доля электрокаров среди общего объёма продаж автомобилей составила 5,5%, а в 2017 — 20,8%.

При этом общее количество проданных автомобилей в 2018 году составило около 148 тысяч, что на 6,8% меньше, чем в 2017. Самым популярным электромобилем в Норвегии стал Nissan Leaf.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года французская автомобилестроительная корпорация Renault приобрела долю в подразделении китайского концерна JMCG. Эта компания специализируется на производстве электромобилей, и в Renault считают, что эта сделка поможет выйти на китайский рынок электромобилей.