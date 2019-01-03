Нью-Йорк, США, 3 января, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» одержал победу с разгромным счётом над хоккеистами «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 января Матч ТВ.

Michael Miller Евгений Малкин

Встреча проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. У победителей голами отметились Зак Астон-Риз (27-я минута), Джейк Гюнцель (32-я), Крис Летанг (33-я), Доминик Симон (36-я), российски форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (42-я), Таннер Пирсон (45-я, в большинстве) и Сидни Кросби (54-я).

На все это хозяева смогли ответить двумя шайбами Райана Строума и российского хоккеиста «Рейнджерс» Павла Бучневича на 33-й и 42-й минутах соответственно. Итоговый счет 7:2 в пользу «Питтсбурга».

У Евгения Малкина на счету также одна результативная передача, он закончил игру с показателем полезности «+1» и признан второй звездой матча.