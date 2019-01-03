Вашингтон, 3 января, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Приоритетом в стратегии Пентагона при новом руководстве будет соперничество с Китаем, пишет Military.com.

Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США Американский генерал что-то задумал

По словам представителя Пентагона, Патрик Шэнахэн, исполняющий обязанности главы американского военного ведомства, назвал политику взаимоотношений с Китаем приоритетной. При этом Пентагон не ослабит своих действий в выбранных прежним руководством направлениях.

Напомним, в декабре пост главы Пентагона покинул Джеймс Мэттис — после решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изменить военный курс по Сирии. С 1 января Шэнахэн назначен исполняющим обязанности министра обороны США.