Анкара, 2 января, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Турция продолжает наращивать военное присутствие на границе с Сирией. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

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По данным агентства, тяжелая военная техника пребывает в приграничный с Сирией район в провинции Газиантеп.

«Военная техника перебрасывается на сирийскую границу из разных воинских частей (ВЧ) Турции с соблюдением усиленных мер безопасности», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря 2018 г. глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции заявил, что уход военнослужащих США из Сирии не остановит Турцию от проведения операции на севере арабской республики.

По его словам, Анкара совместно с Вашингтоном осуществляет координацию по выводу военных США из Сирии, но по-прежнему намерена добиться ухода поддерживаемых американской стороной курдских формирований из региона.

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