Киев, 2 января, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Военный новостной ресурс Defence Blog сообщил о том, что Тель-Авиву удалось приобрести РЛС «Кольчуга-М». В статье издание ссылается на данные сайта ImportGenius, который занимается отслеживанием импорта и экспорта.

Allocer «Кольчуга-М»

Согласно информации ImportGenius, израильская компания Aircom Ltd. получила украинскую радиолокационную систему «Кольчуга-М». В уведомлении ImportGenius говорится, что в марте 2018 года дочерняя компания государственной компании «Укрспецэкспорт» государственное предприятие «Укроборонсервис» продало израильской компании Airsom Ltd., которая находится в Тель-Авиве, одну РЛС «Кольчуга-М».

«Кольчуга-М» представляет собой пассивную радиолокационную станцию, позволяющую обнаруживать на дальности до 600 километров наземные и надводные цели и отслеживать их движение, а также воздушные цели на высоте 10 километров и на дальности до 800 километров. Это делает систему раннего предупреждения ПВО весьма эффективной.

«Кольчуга» была разработана еще в 1987 году и стояла на вооружении Вооруженных сил Советского Союза. Производилась на территории Украинской ССР. Уже в годы независимости Украины была модернизирована до версии «Кольчуга-М».

Осенью 2018 года Украина в ходе учений ВВС НАТО «Чистое небо» дала возможность Израилю изучить боевые возможности зенитно-ракетного комплекса С-300.