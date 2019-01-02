Наро-Фоминск, Московская область, 2 января, 2019, 21:47 — ИА Регнум. В Подмосковье на 64-м году жизни скончался музыкант Крис Кельми. Об этом сообщили РИА Новости в наро-фоминском морге.

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«Кельми скончался в Подмосковье 1 января», — передает вещатель.

Причины смерти певца пока неизвестны.

Крис Кельми — известный рок-музыкант, участник групп «Автограф», «Високосное лето» и «Рок-ателье».

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