Санкт-Петербург, 2 января, 2019, 21:33 — ИА Регнум. По факту падения рекламного щита на прохожих в Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет Российской Федерации

ЧП произошло в среду, 2 января, у дома 150 по Невскому проспекту. По последним данным, в результате инцидента пострадали и были госпитализированы три человека.

«По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники следственных органов ищут виновных в падении рекламного щита.

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