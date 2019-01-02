Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 20:43 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске опознаны 21 из 27 погибших под завалами подъезда жилого дома на улице Карла Маркса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Иван Крамской. Неутешное горе. 1884

Из-под завалов извлечены 14 женщин, 10 мужчин и трое детей, уточнили в пресс-службе. Судьба ещё 14 человек остаётся неизвестной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательные работы идут на месте трагедии уже почти трое суток. Рано утром 31 декабря в одной из квартир, возможно, на втором этаже, раздался взрыв. В итоге подъезд обрушился, погребя под завалами десятки людей.