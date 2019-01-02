Дамаск, 2 января, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Ирак успешно воспользовался своим правом наносить удары по террористам в Сирии без предварительного уведомления Дамаска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

ИА REGNUM ранее сообщало, что президент Сирии Башар Асад дал Ираку разрешение на проведение атак внутри Сирии без предварительного одобрения сирийского правительства. В данном случае цели ударов — это террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это позволило Ираку действовать более оперативно, не тратя время на бюрократические процедуры. Подобный подход сразу дал отличный результат.

1 января иракские ВВС нанесли удар с воздуха по сирийскому населенному пункту Аль-Суза. Объектом атаки стал двухэтажный дом. Он использовался для встреч и в качестве убежища для террористов. Авианалет произошел в момент проведения в этом доме совещания высокопоставленных руководителей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации ВВС Ирака, авиаудар привел к полному уничтожению цели. В результате было убито тридцать высокопоставленных командиров террористической организации.

Предыдущий очень результативный удар иракской авиации в данном районе был в декабре 2018 года. Тогда на тот свет отправились сорок четыре террориста.