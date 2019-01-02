Москва, 2 января, 2019, 20:13 — ИА Регнум. К гражданину США Полу Уилану, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже, предоставлен консульский доступ. Об этом сообщили РИА Новости в МИД Российской Федерации.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Открытая дверь

«Российская сторона предоставила консульский доступ американской стороне к … П. Уилану», — отметил источник в ведомстве.

Напомним, дипломаты США запросили консульский доступ к задержанному Уилану 31 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 г. в Москве при «проведении шпионской акции» был задержан гражданин США Пол Уилан. В отношении подозреваемого было возбуждено дело.

Читайте также: Госдеп запросил консульский доступ к задержанному в Москве жителю США

А также: В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США, подозреваемого в шпионаже