Бразилиа, 2 января, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Сотни тысяч сторонников, столпившихся на главных улицах столицы Бразилии, стали свидетелями прихода к власти ультраправого политика после четырех последовательных побед кандидатов с левыми взглядами, описывает инаугурацию Жаира Болсонару испанское издание El Mundo. Сопровождаемый приветствиями, президент прибыл в Национальный конгресс, где пообещал возродить Бразилию и «защитить демократию».

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

В своей первой речи после присяги Болсонару попросил членов конгресса помочь ему «восстановить и привести к высотам отечество, освободив его от ига коррупции, преступности, идеологической безответственности и идеологической покорности».

При этом, хотя он взывал к единству и обещал, что в Бразилии не будет дискриминации, новый национальный лидер с ностальгией вспомнил период военной диктатуры 1964−1985 годов и обозначил свои интересы, указав в качестве приоритета консервативную программу.

«Мы объединим народ, будем ценить семью, уважать религии и нашу иудейско-христианскую традицию, бороться с гендерной идеологией… В конечном счете сделаем так, чтобы Бразилия снова стала страной, свободной от идеологических оков», — сказал Жаир Болсонару.

Он также обозначил крупными мазками задачи, стоящие перед правительством. Говоря об образовании, президент пообещал школы, которые формируют людей для рынка труда, а не политических активистов. Несколько дней назад, напоминает El Mundo, Болсонару написал в своем аккаунте в Twitter, что в плохом качестве бразильского образования виноват «марксистский хлам», который преобладает в школах и университетах.

Чтобы покончить с насилием, бразильский лидер призвал парламентариев помочь ему изменить законодательство и гарантировать иммунитет против судебного преследования тем полицейским, которые будут вынуждены убить подозреваемых в ходе исполнения служебных обязанностей. Однако он не упомянул другое популярнейшее предвыборное обещание — облегчить доступ к владению оружием.

И только завершив обсуждение своих излюбленных тем, Жаир Болсонару заговорил о структурных реформах, в которых Бразилия нуждается, чтобы укрепить экономическое оздоровление. «В экономику мы внесем установку на свободный рынок и эффективность. Мы собрали техничную команду без традиционной политической предвзятости», — заверил новоизбранный президент, говоря о мерах экономии бюджетных средств и открытии Бразилии навстречу международной торговле.

Позднее, выступая перед народом, Болсонару высказался с бо́льшим пылом. Под бурные аплодисменты он сообщил, что в этот день бразильский народ начал освобождаться от «социализма, навязывания ценностей, государственного гигантизма и политкорректности». Ультраправый политик также вспомнил о «пагубных идеологиях», которые разрушают семьи, и попросил у простых бразильцев сотрудничества в восстановлении этических и моральных норм, которые преобразят страну. Эту речь новая первая леди, Мишель Болсонару, сопроводила беспрецедентно выразительными знаками благодарности толпе.