Амстердам, 2 января, 2019, 19:47 — ИА Регнум. Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химикатами, были смыты в Северное море во время шторма с крупного судна-контейнеровоза. Об этом 2 января сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

photo_steff Северное море

По информации телеканала, причиной попадания части контейнеров за борт стали сильные волны. Большая часть конейнеров до сих пор плавает в водах Северного моря, 21 контейнер выбросило на берег Нидерландов.

Как минимум в трёх контейнерах содержатся опасные химикаты, способные вызвать сильное раздражение при попадании на слизистую или кожу. По этой причине береговая охрана Нидерландов предупредила всех жителей побережья об опасности и призвала ни в коем случае не вскрывать контейнеры, не прикасаться к грузу, содержащемуся в них и сообщать о выброшенных на берег контейнерах в полицию или экстренную службу спасения.

Как предполагают местные власти, ликвидация последствий случившегося займёт несколько дней.

Стоит отметить, что судно-контейнеровоз MSC Zoe способно перевозить более 19 тысяч контейнеров. Оно является одним из самых крупнейших контейнеровозов в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грузовом судне из Тайваня, которое затонуло у берегов Китая. В результате происшествия один человек погиб, девять считаются пропавшими без вести.