Калуга, 2 января, 2019, 19:14 — ИА Регнум. 2 января в Калуге у стен храма в честь святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна состоялось открытие «Рождественского вертепа», что дало началу Рождественской недели. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru На открытии Рождественской композиции присутствовали митрополит Климент и калужский градоначальник Дмитрий Разумовский

По многолетней традиции, первый Рождественский вертеп торжественно открыл глава Калужской митрополии, митрополит Калужский и Боровский Климент. Владыка поздравил прихожан и гостей церемонии с наступившим новолетием и с грядущим Рождеством Христовым.

Вместе с его высокопреосвященством митрополитом Климентом на открытии Рождественской композиции присутствовали городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, духовенство и жители города. Градоначальник обратился к собравшимся с праздничным приветствием, а воспитанники воскресной школы представили концертную программу с песнопениями и чтением Рождественских стихов.

Напомним, 3 января в Калуге откроются вертепы у Свято-Георгиевского собора и у храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского), а 4 января — у Свято-Троицкого кафедрального собора в Центральном парке культуры и отдыха.

Ночное Рождественское богослужение в храмах Калуги начнется в 22:30 мск 6 января и будет продолжаться до двух часов ночи 7 января.

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