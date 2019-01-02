Калуга, 2 января, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Калуге на Театральной площади во время фейерверка по случаю наступившего Нового года женщина получила травму от упавшего на неё фрагмента салюта. Как сообщается в группе «Калуга жесть» в социальной сети, травма была столь серьёзна, что женщине пришлось срочно оказывать медицинскую помощь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая медицинская помощь

Кстати, в своих комментариях пользователи интернета отметили, что, к сожалению, женщина была не единственная, кто пострадал от новогоднего фейерверка. К счастью остальным пострадавшим медицинская помощь не понадобилась и они отделались легким испугом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в калужский областной парламент поступило обращение от местных жителей с просьбой в преддверии новогодних праздников вернуть законодательный запрет на бытовое использование пиротехники.

Напомним, Законодательное собрание Калужской области еще в 2009 году приняло закон о запрете использования пиротехнических изделий в местах массового скопления людей. Однако в 2013 году Калужский областной суд по представлению прокуратуры области признал данный закон противоречащим федеральному законодательству.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в настоящее время на территории региона действует закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В начале декабря 2015 года депутаты областного парламента внесли в него поправки, запрещающие использование пиротехники в местах массового скопления людей. Согласно документу в регионе действует запрет на применение пиротехники во дворах многоквартирных домов, на территориях образовательных, медицинских, санитарно-курортных организаций, учреждений социального обслуживания, на детских и спортивных площадках. За нарушение закона предусматриваются существенные штрафы: от 2,5 до 3,5 тысяч рублей на граждан, от 15 до 25 тысяч рублей на должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на юридические лица. Стоит отметить, что действие закона не распространяется на праздничные и официальные мероприятия, которые проводят органы местного самоуправления. Впрочем, если какому-то человеку хочется весело отпраздновать Новый год, он должен выбрать для запуска фейерверков такое место, где это не будет мешать окружающим, и которое специально для этого определила местная администрация. Все они должны находиться вне пешеходных зон и зон застройки.