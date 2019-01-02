Вильнюс, 2 января, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Сын экс-премьера Литвы Казимиры Прунскене Вайдотас Прунскус не был арестован по обвинению в шпионаже в пользу России, однако был допрошен. Об этом сам Прунскус сообщил литовскому порталу Delfi. Он не смог ответить на вопрос, почему глава департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис ранее, комментируя слухи об аресте Прунскуса, сказал, что не может не подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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Говоря о своих связях с арестованным по обвинению в шпионаже литовским политиком Альгирдасом Палецкисом, Прунскус сказал, что знаком с ним несколько лет, но случайно виделся на различных мероприятиях всего несколько раз.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован гражданин России, историк и общественный деятель Валерий Иванов, политик Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Иванову пока не предъявлено обвинение в шпионаже, его задержали на двое суток и отпустили из-за найденного во время обыска газового пистолета. Палецкис в тюрьме находится уже почти два месяца, хотя о его аресте сообщили только 19 декабря. В Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».