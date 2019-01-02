Бухарест, 2 января, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Начинающееся полугодие будет решающим в истории Евросоюза, утверждает испанское издание ABC. Брексит в марте, майские выборы, на которые враждебные единой Европе силы выйдут окрепшими, и неотложные задачи, такие как пакт об иммиграции и общий бюджет, сейчас господствуют в повестке дня уже надорвавшей силы структуры. И ко всему этому добавляется председательство Румынии, чье правительство месяцами открыто противостояло Брюсселю из-за судебной реформы, инициированной Социал-демократической партией (PSD).

Babu Протесты в Румынии

Представители европейских органов власти считают, что эта реформа осложнит борьбу с коррупцией в стране. Лидер PSD Ливиу Драгня, который не стал премьер-министром из-за обвинительного приговора по делу о мошенничестве на выборах, надеется обратить ситуацию в свою пользу за счет того, что настала очередь Румынии председательствовать в Совете Евросоюза.

И хотя министр иностранных дел Теодор Мелешкану пообещал, что «политические разногласия национального уровня и с ЕС не будут перенесены на председательство в Европе», эксперты так не считают. Лука Орешкович из Европейского совета по международным отношениям уверен: «Драгня не прекратит предпринимать меры по смягчению своего приговора, как и многих высокопоставленных членов PSD, и не упустит представившейся ему возможности обелить свой образ».

После вступления в Евросоюз в 2007 году Румыния достигла больших успехов в борьбе с коррупцией, однако в последние два года наблюдается серьезный регресс, свидетельствует организация «Международная амнистия». Президент страны, консерватор Клаус Йоханнис, признает это в своих выступлениях: «Единственная цель этого правительства — избавить Драгню от тюрьмы. Его не интересует ни Европа, ни румыны».

В последние месяцы по Румынии прокатились самые крупные волны протеста со времен падения режима Чаушеску в 1989 году. До 600 тысяч человек протестовали против отмены уголовного наказания за различные преступления, связанные со злоупотреблением властью.

Премьер-министр страны, социал-демократка Виорика Дэнчилэ отстаивает тем временем необходимость противостоять нарушениям закона со стороны суда, однако она является лишь проводником политики Ливиу Драгни, приговоренного в июне к более чем трем годам тюрьмы за получение субсидий на создание несуществующих рабочих мест в своей партии. На апелляцию по этому делу реформа пенитенциарной системы может повлиять самым благоприятным образом.

В прошлом месяце центристская оппозиция вынесла правительству Румынии вотум недоверия, однако он собрал только 161 голос из 233 необходимых. «Каждый час, который мы проводим с Драгней и Дэнчилэ у власти, несет угрозу», — настаивает в бессилии инициатор вотума, лидер Союза спасения Румынии Дан Барна.

«Это слабое правительство в этой ситуации напряжения — вот кому сейчас передает эстафету председательства в Союзе Австрия», — подчеркивает ABC. Приоритетом Румынии в этом полугодии станет интеграция в ЕС Сербии и Западных Балкан, сообщил министр иностранных дел Мелешкану, который на прошлой неделе провел встречи со своим коллегой из Сербии Ивицей Дачичем и премьер-министром страны Аной Брнабич, чтобы «разогреть моторы».

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер публично признал, что сомневается в «способности Румынии взять на себя передающееся председательство». «Правительство Бухареста еще не осознало в полной мере, что означает возглавлять страны ЕС. Разумные действия также требуют желания прислушиваться к мнению других и твердой готовности ставить собственные заботы на второе место. У меня есть сомнения в этом отношении», — отметил он.