Вильнюс, 2 января, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В Литве с начала 2019 года вступило в силу решение властей разрешить на АЗС, в торговых сетях и магазинах продавать некоторые нерецептурные лекарства. Такое решение было принято для увеличения конкуренции аптечных сетей и в попытке остановить рост цен на лекарства, некоторые из которых в соседней с Литвой Польше стоят в четыре раза дешевле, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 января.

jarmoluk Продажа лекарств в Европе

Список лекарств, разрешённых к продаже на АЗС, в ТЦ и магазинах, будет пересматриваться и при необходимости расширяться раз в месяц. В настоящий момент продавать разрешено лёгкие препараты от простуды, переохлаждения, головной боли, аллергии, различные препараты наружного применения и так далее.

Считается, что такое решение заставит аптечные сети активнее бороться за покупателей, что снизит цены на рынке. Ранее министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорил о конечной цели создания государственной сети аптек, которые преимущественно будут действовать в лечебных заведениях — поликлиниках и больницах. Также обсуждалась идея совместной закупки лекарств у производителей всеми тремя странами Прибалтики и Польшей, что, по предположению литовских чиновников, из-за оптовой закупки позволит несколько снизить цены.