Вильнюс, 2 января, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте никак не отреагировала на обрушение дома в Магнитогорске, в результате которго, по последним данным, погиб уже 21 человек, а несколько десятков по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает сегодня, 2 января, корреспондент ИА REGNUM. Канцелярия президента Литвы сегодня распространила соболезнование Грибаускайте от имени Литвы Дании, где во время аварии на железнодорожном мосту погибло по меньшей мере шесть человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

ЧП произошло 2 января утром из-за резкого торможения грузового состава на железнодорожном мосту Большой Белт, соединяющем острова Фюн и Зеландия. В настоящий момент там продолжается спасательная операция.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд десятиэтажного дома. Согласно основной версии силовиков, секция рухнула из-за взрыва бытового газа.

По последним данным, число погибших возросло до 21 человека. Проводится работа по установлению местонахождения ещё нескольких десятков жильцов, которые сейчас числятся как пропавшие без вести.