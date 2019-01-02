Москва, 2 января, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сирийскую и украинскую проблематику. Об этом сообщает в среду, 2 января, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Телефонные переговоры

«Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования… — говорится в сообщении. — Продолжен обмен мнениями по внутриукраинскому кризису».

Отмечается, что лидеры двух стран также поздравили друг друга с новогодними праздниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Известно, что политики двух стран обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

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