Саратов, 2 января, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Саратовской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль Ford Fusion и микроавтобус Iveco. Об этом говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

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ДТП произошло в среду, 2 января, в Воскресенском районе. В результате аварии погибли четыре человека, ещё трое пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля, выехавший на встречную полосу, допустил столкновение с микроавтобусом.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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