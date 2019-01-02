Архангельск, 2 января, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту гибели четырёх человек в Архангельске. Об этом 2 января сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

12019 Пожар

По данным ведомства, пожар возник утром 1 января в одной из квартир 12-квартирного жилого деревянного дома в городе Архангельске. Из квартиры в процессе ликвидации пожара были эвакуированы трое взрослых и ребёнок в возрасте до года.

Несмотря на оказанную им помощь и проведение реанимационных мероприятий, люди погибли. Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проводятся следственные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщилиИА REGNUM в ГУ МЧС по Архангельской области, к пожару привёл низкокалорийный источник зажигания, располагавшийся в нижней части коридора. Чаще всего подобным источником бывает непогашеный окурок.