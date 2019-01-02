Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 15:38 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области в ходе поисково-спасательных работ извлечено из-под обломков бетонных конструкций дома по проспекту Карла Маркса тело мужчины. Число погибших выросло до 21 человека, сообщает МЧС.

Алексей Ильин ИА Красная Весна Обрушение дома в Магнитогорске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда десятиэтажного дома ведутся с утра 31 декабря, с момента трагедии. Напомним, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Основной версией рассматривается взрыв бытового газа.

С момента обрушения секции высотного дома из-под обломков спасатели извлекли 27 человек, из которых 21 погиб. В больницах находятся шесть человек. Судьба 20 человек до сих пор неизвестна.