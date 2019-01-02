Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области из-под завалов извлекли тело ещё одной жертвы обрушения. Спасатели обнаружили тело мужчины. Таким образом, по последним данным, из-под обломков извлекли 20 погибших жильцов, сообщают в МЧС.

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Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился целый подъезд десятиэтажного дома. Под завалами оказались десятки людей. Главной версией ЧП называют взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

С момента обрушения из-под обломков бетонных конструкций извлечены 26 человек, из них 20 человек погибли (в том числе двое детей, шесть — спасены (в том числе два ребёнка). Проводится работа по установлению местонахождения еще 21 человека.

Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно. Задействованы семь кинологических расчётов и два тепловизора, три беспилотных летательных аппарата. Из Уфы доставлены два экскаватора с гидроножницами.