Екатеринбург, 2 января, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Во всех храмах Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 2 января прошли заупокойные богослужения по жертвам трагедии в Магнитогорске, где в результате взрыва обрушился подъезд десятиэтажного дома и погибли люди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в епархии.

Pxhere.com Свечи

Старший священник екатеринбургского Храма на Крови Максим Миняйло отметил значимость общей молитвы:

«Не бывает такой беды, которая не касается никого. Люди сильно связаны друг с другом не только родственными, но и душевными, дружественными, профессиональными связями, и это нас объединяет, делает одной большой семьей. Поэтому общая молитва для нас очень важна. Это признак духовного здоровья нации, народа — способность сообща преодолевать трудности».

Протоиерей заявил, что молитвы об упокоении душ погибших в магнитогорской трагедии будут звучать в храме все 40 дней, и далее клирики храма будут поминать погибших в заупокойных службах и молиться о скорейшем выздоровлении пострадавших и утешении родственников.

«Переживаем вместе со всеми, молимся и надеемся, что всем миром преодолеем эту беду», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение седьмого подъезда многоэтажного жилого дома. Под завалами оказались десятки людей. В регионе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии силовики рассматривают взрыв бытового газа.

2 января в Челябинской области — день траура. Во всех храмах региона прошли богослужения в память о жертвах трагедии. Возле дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске, где обрушилась секция высотки и организован стихийный мемориал, сегодня прошла литургия по погибшим. В церемонии приняли участие губернатор Борис Дубровский и епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий.

По последним данным, из-под завалов извлечены 19 погибших жильцов. Неизвестна судьба 22 человек.