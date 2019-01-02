Лодейное Поле, Ленинградская область, 2 января, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Четыре человека, включая ребенка, стали жертвами дорожной аварии на федеральной трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Eli Duke Автомобильная авария

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 2 января около 11:30 на 206 километре трассы автомобиль ВАЗ 2115, которым управляла женщина 1998 года рождения, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем KIA, которым управлял мужчина, 1983 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир (мужчина 2000 г.р.) автомобиля ВАЗ скончались на месте. В автомобиле KIA водитель получил тяжкий вред здоровья, а его пассажиры — женщина 1960 г.р. и мальчик 2008 г.р. — скончались на месте.

По факту аварии с тяжелыми последствиями проводится проверка.

Напомним, в петербургском регионе 2 января ожидается сильный снегопад и гололедица на дорогах.