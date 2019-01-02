Челябинск, 2 января, 2019, 13:43 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области из-за угрозы обрушения спасатели вынуждены были приостановить поисковые работы. Уцелевшая стена начала вибрировать, и появилась реальная опасность обрушения конструкции, сообщают СМИ.

Максим Липатников ИА Красная Весна Возле взорвавшегося дома в Магнитогорске

Решено демонтировать небезопасную часть жилища. Стоит отметить, что ранее уже приходилось приостанавливать работы по спасению людей на месте обрушения подъезда многоэтажки. Поводом являлась угроза обрушения нависавших конструкций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. Возбуждено уголовное дело. Приоритетной версией является взрыв бытового газа.

По последним данным, из-под завалов извлеки тела 19 погибших. Без вести пропавшими числятся 22 человека. 2 января в Челябинской области объявлен траур.