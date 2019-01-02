Челябинск, 2 января, 2019, 13:27 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области спасатели сообщили об извлечении из-под завалов ещё одной погибшей жительницы дома № 164 по проспекту Карла Маркса. Число жертв увеличилось до 19 человек.

Максим Липатников ИА Красная Весна Магнитогорск. Фото с места событий. 2.01.2018

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в городе обрушилась секция жилого многоэтажного дома. Возбуждено уголовное дело. Причиной обрушения назван взрыв бытового газа.

Спасатели ведут аварийно-поисковые работы в круглосуточном режиме. Специалисты работают в четыре смены. 1 января под завалами обнаружен мальчик в возрасте до одного года. В настоящее время ребёнок в тяжёлом состоянии эвакуирован в клинику Москвы.

До сих пор неизвестной остаётся судьба 22 человек.