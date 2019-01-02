Санкт-Петербург, 2 января, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». Для реализации документа создан оргкомитет во главе с руководителем Российского книжного союза Сергеем Степашиным.

Kremlin.ru Даниил Гранин

Надо сказать, что уже ряд мероприятий, посвященных памяти писателя прошли в его родном городе Санкт-Петербурге. Это круглый стол «Писатель во времени и время в писателе» в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, открытие выставки «Идущий на грозу» в Российской национальной библиотеке.

В числе новых акций по увековечиванию памяти писателя присвоение его имени одной из библиотек Петербурга, открытие мемориальной доски на здание на Петроградской стороне, а также проведение научных конференций, встреч с его издателями, коллегами и друзьями. Но главное, в 2019 году будут изданы массовым тиражом произведения Даниила Гранина.