Симферополь, 2 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи со сложными погодными условиями объявлено в Крыму на 4 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым 2 января.

Иван Айвазовский. Георгиевский монастырь. Мыс Фиолент. 1846 год

На территории полуострова ожидается сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, гололед, ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 20−25 м/с.

Как сообщается, Крымское подразделение МЧС России во взаимодействии с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами находится в полной готовности для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с ухудшением погодных условий.