Москва, 2 января, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Врачи пока не будут проводить каких-либо операций спасённому из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенцу. Об этом заявил журналистам президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

Максим Липатников ИА Красная Весна Взорвавшийся дом в Магнитогорске 2.01.2019

По его словам, вначале нужно вывести ребёнка из состояния обморожения. И уже после этого предпринимать дальнейшие шаги. «Главное — не суетиться», — отметил Леонид Рошаль.

Состояние ребёнка остаётся стабильно тяжёлым. Учреждение, в котором он находится сейчас, обеспечено всем необходимым для лечения мальчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, младенец был извлечён из-под завалов днём 1 января. Под обломками здания он провёл примерно 40 часов. Вечером 1 января его доставили в Москву, где он и будет проходить лечение.

ЧП в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. После взрыва бытового газа один из подъездов десятиэтажного дома обрушился. Под завалами оказались десятки человек.