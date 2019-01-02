Санта-Барбара, США, 2 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Американская компания Apeel Science разработала технологию, продлевающую срок годности фруктов и овощей. Об этом сообщает CNBC.

Фрида Кало. Фрукты жизни. 1953

Основатель Apeel Science Джеймс Роджерс начал работать над технологиями, позволяющими продлевать срок годности фруктов и овощей в 2012 году. После того, как ему удалось получить финансирование, к работе над проектом были привлечены ещё несколько специалистов.

Технология, разработанная в Apeel Science, получила название Edipeel. Идея состоит в том, что для каждого вида фруктов и овощей составляется собственный состав пищевого покрытия. Покрытие Edipeel блокирует испарение воды и регулирует уровень кислородного обмена. Оно является бесцветным и безвкусным, американское надзорное управление признало его безопасным для употребления в пищу.

В данным момент выпускается только покрытие Edipeel для авокадо, срок годности которых увеличивается в два раза после обработки. Сейчас в компании работают над покрытием для спаржи и цитрусовых фруктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверок плодоовощной продукции. В федеральной надзорной службе представили результаты анализа 88 тыс. проб, показавших, что 2,95% продуктов не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а 0,91% — по содержанию химических контаминантов.