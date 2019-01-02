Екатеринбург, 2 января, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Свердловской области из квартире многоэтажки по ул. Бисертской госпитализировали сразу шесть человек. Все молодые люди отравились наркотическим веществом, каким именно — предстоит выяснить, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Информацию о массовом наркотическом отравлении медики оперативно передали в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, осуществляется опрос соседей.

В настоящее время пять отравившихся пребывают в токсикологическом центре, шестой пострадавший — в горбольнице № 14. Пациентам врачи поставили предварительный диагноз — отравление психоактивными веществами.