Вашингтон, 2 января, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Рейтинг популярности браузеров, составленный по итогам декабря 2018 года, опубликовала аналитическая компания Net Applications.

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Безоговорочным лидером остаётся браузер Chrome от компании Google. В декабре 2018 года он использовался на 67,18% персональных компьютеров. Вторую строчку с долей в 9,58% занял браузер Firefox компании Mozilla, третью — Internet Explorer от Microsoft (8,31%). Новый браузер от Microsoft Edge, который призван заменить Internet Explorer, использовался на 4,09% компьютеров.

На мобильных устройствах самым популярным браузером также оказался Chrome (63,16%). Второе место и долю в 26,62% получил браузер компании Apple Safari, третье — китайский браузер Baidu от одноимённой фирмы с долей в 2,03%.

Как сообщало ИА REGNUM, браузер Google Chrome продолжает наращивать популярность в течение последних нескольких лет. Так, в июле 2016 года доля Chrome составляла 48,65%, а в июне 2017 — 59,49%.