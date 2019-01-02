Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 2 января для горожан стало неожиданностью закрытие двух крупнейших торговых центров — «Континент» и «Гостиный двор». Официальные вразумительные сведения о причинах закрытия торговых комплексов отсутствуют, сообщают СМИ.

(сс) Pacholek-cz Сирена

Пользователи соцсетей, обсуждая версии закрытия, предполагают, что оно может быть связано с объявленным 2 января трауром по погибшим в результате взрыва и обрушения части многоэтажного дома по проспекту Карла Маркса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв, в результате которого обрушился седьмой подъезд. Под завалами оказались десятки людей. По последним данным, спасатели извлекли тела 14 погибших жильцов. Неизвестна судьба 30 человек. Пятеро находятся в больницах. Причиной ЧП называют взрыв бытового газа.

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Тем временем СМИ отмечают, что силовики отрабатывают разные версии. Ранее взрывотехники исследовали уже разобранные завалы и вынесли заключение об отсутствии взрывчатых веществ. Основной является версия о взрыве бытового газа.