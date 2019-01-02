Екатеринбург, 2 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Свердловской области ночью 2 января завершены аварийно-восстановительные работы на перегоне Храмцовская — Марамзино. Движение поездов осуществляется в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Железная дорога

Напомним, ранним утром 1 января на железнодорожном перегоне с рельсов сошли 18 грузовых вагонов с последующим опрокидыванием. В результате было повреждено более 100 метров железнодорожного пути и около 300 метров контактной сети. Повреждения получили и все вагоны, сошедшие с пути.

По факту схода части грузового состава с углем, возбуждено уголовное дело. Устанавливается ущерб и обстоятельства происшествия.