Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 09:28 — ИА Регнум. В Магнитогорске из-под завалов обрушившегося подъезда дома на улице Карла Маркса достали тело 13-го погибшего. Об этом журналистам заявили представители МЧС.

Алексей Ильин ИА Красная Весна Сотрудник МЧС в Магнитогорске 31.12.2018

Ранее было известно об 11 погибших. Таким образом, сейчас их количество возросло до 13. Также ранее спасатели смогли достать живыми шестерых человек.

Поисково-спасательные работы продолжаются, несмотря на мороз. Ночью температура воздуха опустилась практически до минус 30 градусов. Сейчас в районе трагедии порядка 20 градусов ниже нуля.

Напомним, взрыв в жилом доме в центре Магнитогорска произошёл рано утром 31 декабря. После этого подъезд обрушился. Под завалами оказались погребены десятки человек.