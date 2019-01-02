Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области в ближайшее время, жители пятого, шестого и восьмого подъездов в сопровождении спецслужб смогут забрать из квартир вещи первой необходимости. На данный момент формируется график, о нём жильцов проинформируют дополнительно по телефону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

ИА Красная Весна В пункте временного размещения. Магнитогорск

В мэрии также отметили, что специалисты проводили визуальный осмотр и техническое обследование здания. Вынесено заключении о безопасности для проживания с первого по пятый подъезды, а также с девятого по 12-й. На время проведения работ по разбору завалов выселены жители пятого подъезда дома №164 по проспекту Карла Маркса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске прогремел взрыв в десятиэтажном доме. Причиной называют взрыв бытового газа. Произошло обрушение седьмого подъезда. В регионе введён режим ЧС, 2 января объявлен траур. Из-под завалов, по последним данным, извлечены 11 погибших жильцов.