Челябинск, 2 января, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области маршрутный микроавтобус мог загореться из-за неисправного оборудования. Об этом сообщают местные СМИ.

(сс) thomasstaub Взрыв

Напомним, маршрутный автобус загорелся вечером 1 января и затем взорвался. Внутри находилось два газовых баллона. По одной из версий, причиной ЧП стала неисправность оборудования.

Добавим, сейчас в Магнитогорске проводится поисково-спасательная операция на месте обрушения части жилого дома на улице Карла Маркса. Трагедия произошла рано утром 31 декабря. Следователи отрабатывают разные версии, но основной остаётся взрыв бытового газа. Кроме того, по словам очевидцев, перед взрывом ощущался запах газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в Магнитогорске произошёл взрыв в седьмом подъезде высотного дома. В результате произошло обрушение, на данный момент жертвами числятся 11 человек, чьи тела извлекли из-под завалов. Пять человек находятся в больницах. 2 января в Челябинской области объявлен днём траура.

Читайте также: В обломках рухнувшей в Магнитогорске многоэтажки не нашли следов взрывчатки