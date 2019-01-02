Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Магнитогорске состояние пятерых жильцов обрушившегося подъезда десятиэтажки на улице Карла Маркса, 164 остаётся стабильным. Отрицательной динамики нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Челябинской области.

Алексей Ильин ИА Красная Весна Трагедия в Магнитогорске 31.12.2018

За 1 января к медикам обратились 14 человек. Из них один в учреждении судмедэкспертизы, ещё один — по оказанию помощи извлечённому из-под завалов младенцу и 12 — в оперативном штабе, который расположен в школе №14.

На месте происшествия круглые сутки дежурят две бригады скорой помощи. Кроме того, одна бригада находится в помещении судмедэкспертизы, куда родственники жильцов приходят на опознание тел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв и обрушение подъезда многоэтажки произошли рано утром 31 декабря. Судьба 30 жильцов до сих пор неизвестна.