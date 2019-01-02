Улан-Удэ, 2 января, 2019, 08:40 — ИА Регнум. В Бурятии в первый день 2019 года отметил 100-летний юбилей участник Великой Отечественной войны, военный разведчик Хурган Анхаевич Бадмаев.

Hural-rb.ru Хурган Анхаевич Бадмаев

«Имя фронтовика навсегда вписано в историю победы над Квантунской армией: военный разведчик в августе 1945 года на площади в Харбине зачитал на японском языке акт о капитуляции Японии», — сообщили ИА REGNUM в Народном Хурале (парламенте) Бурятии.

Хурган Бадмаев родился 1 января 1919 года в Курумканском районе Бурятии, у подножия священной горы Бархаан Уула. В 1942 году выпускника двухгодичной Иркутской юридической школы Бадмаева отправили в Подмосковье обучаться на военного переводчика. Сначала он попал в стрелковую дивизию под Москвой, а затем на Дальний Восток.

Офицер политотдела 1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта Хурган Бадмаев работал в тылу врага, получил множество боевых наград. После войны продолжил служить в звании майора в Хабаровске в газете «Нихон симбун», которая специально издавалась для японских военнопленных.

Вернувшись на родину в 1957 году, Бадмаев поднимал колхозы в Курумканском районе, работал в аппарате Верховного совета Бурятии.

Ветеран с супругой вырастили пятерых детей, семерых внуков и семерых правнуков.