Киев, 2 января, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь известные телефонные хулиганы Владимир Кузнецов и Алексей Столярков, более известные как Вован и Лексус от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили мэру Киева Виталию Кличко и поздравили его с наступающим Новым годом. Аудиозапись звонка размещена на YouTube-канале пранкеров.

Кличко

Судя по аудиозаписи сперва Кличко поверил в то, что ему звонит Гройсман, и пожелал «премьер-министру» здоровья, продуктивности и успехов в Новом году.

Однако затем пранкеры явно переиграли и заявили, что вытаскивают из-под стола пьяного президента Украины Петра Порошенко.

«Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем», — сказал один из хулиганов.

После этого последовала десятисекундная пауза, во время которой Кличко видимо понял, что его разыгрывают.

Киевский мэр посмеялся и поздравил пранкеров с Новым годом и пожелал «разводить побольше людей».

«Желаю вам разводить побольше людей, чтобы все велись на ваши разводы, и подавали вам интересную информацию, потому что без вас жизнь, честно говоря, так скучна», — сказал Кличко.

На вопрос хулиганов о том, какой пранк ему больше всего понравился, Кличко ответить затруднился, сославшись на то, что у него нет времени, чтобы ознакомиться с ними детально.

При этом Кличко похвастался, что с ним у пранкеров не очень то получается похулиганить, потому что он их вычисляет. Хулиганы, правда, напомнили Кличко, что несколько раз им удавалось его «развести», мэр Киева с этим согласился.

Не забыли пранкеры спросить Кличко и про состояние системы отопления в Киеве.

«С теплом все нормально. Не дождетесь!» — сказал он.