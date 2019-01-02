Магнитогорск, Челябинская область, 2 января, 2019, 08:07 — ИА Регнум. В обломках обрушившегося в Магнитогорске седьмого подъезда десятиэтажки не найдено ни взрывчатых веществ, ни их компонентов. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Алексей Ильин ИА Красная Весна Перед взорвавшимся домом в Магнитогорске 31.12.2018

По её словам, уже разобранные завалы изучили взрывотехники. Следов взрывчатки не найдено.

Также Петренко отметила, что следственно-оперативная группа отрабатывает все версии произошедшего взрыва. Следственно-оперативная группа работает круглосуточно. При этом напомним, что основной является версия о том, что в одной из квартир взорвался бытовой газ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в районе 6:00 по местному времени. Один из подъездов 12-подъездной десятиэтажки обрушился. Под обломками оказались десятки человек. Шестерых удалось спасти. Также к утру 2 января стало известно о том, что из-под завалов извлекли тела 11 погибших.