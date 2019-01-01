Бразилиа, 1 января, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару на своей странице в соцсети Twitter поблагодарил за поддержку главу Белого дома США Дональда Трампа.

Camara.leg.br Жаир Болсонару

«Я по-настоящему ценю ваши (президента США) слова поддержки, — написал Болсонару. — Вместе… мы добьёмся процветания и прогресса для наших народов».

Как передавало ИА REGNUM, 1 января глава Белого дома США Дональд Трамп поздравил политика Жаира Болсонару, вступившего в должность президента Бразилии.

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