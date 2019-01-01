Киев, 1 января, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины. Об этом сообщает во вторник, 1 января, УНН.

spoilt.exile Факельное шествие

«Люди (представители различных националистических организаций) прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко … до Майдана Независимости, где начали выступления», — передает вещатель.

Напомним, факельный марш стартовал в Киеве 1 января.

Как передавало ИА REGNUM, 2019 год во Львовской области официально объявлен годом Степана Бандеры.

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