Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В центре южноуральского Магнитогорска произошло новое ЧП. Вечером 1 января взорвалась маршрутка, пишут очевидцы в соцсетях.

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В областном минздраве подтвердили факт аварии. Представители ведомства сообщили журналистам, что на месте работают пожарные.

«Грузопассажирский автомобиль в Магнитогорске тушат. У медиков пока нет доступа к машине», — пояснили в минздраве.

Это уже второе резонансное ЧП за последние два дня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря на улице Карла Маркса произошёл взрыв газа в жилом доме. В результате этого один из подъездов обрушился.