Вашингтон, 1 января, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Глава Белого дома США Дональд Трамп поздравил вступившего в должность президента Бразилии Жаира Болсонару. Соответствующий пост американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

geralt Твиттер Трампа

«Поздравляю президента Жаира Болсонару… — написал Трамп. — США с вами!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января политик Жаир Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии.

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