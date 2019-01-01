Лондон, 1 января, 2019, 22:22 — ИА Регнум. 1 января между коллективами «Кардифф» и «Тоттенхэм» на стадионе «Кардифф Сити» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «шпор».

joncandy Стадион «Кардифф Сити»

В дебюте матча таранный форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет, забив курьезный гол — 0:1. Через 9 минут Кристиан Эриксен удвоил преимущество «шпор» — 0:2. На 26-й минуте Сон Хын Мин довел счет до разгромного — 0:3.

Статистика матча («Кардифф"/"Тоттенхэм»)

Удары 5/14

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 30%/70%

Нарушения правил 6/6

Поданные угловые 5/3

«Тоттенхэм» набрал 48 очков и временно поднялся на 2-ю позицию. «Кардифф» с 18-ю баллами остался на 16-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Кардифф»: Этеридж, Моррисон, Манга, Каннингем, Бамба, Артер, Мерфи, Артер, Рид, Гуннарсон, Камараса, Патерсон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Сон, Винкс, Алли, Сиссоко, Эриксен, Кейн.

Бригада арбитров: Кевин Френд.

Желтые карточки: Бамба — 53.

Голы: Кейн 3 — 0:1, Эриксен 12 — 0:2, Сон 26 — 0:3.