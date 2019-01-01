Бразилиа, 1 января, 2019, 22:21 — ИА Регнум. В должность президента Бразилии официально вступил победитель президентских выборов в стране Жаир Болсонару. Об этом сообщает во вторник, 1 января, Reuters.

Agência Brasil Fotografias Жаир Болсонару

По данным агентства, политик, имеющий репутацию националиста, принес присягу на специальном заседании в Национальном конгрессе (парламент).

«Я буду работать не покладая рук… — сказал Болсонару после присяги. — Я обещаю укрепить бразильскую демократию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 г. кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии.

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