Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2019, 22:16 — ИА Регнум. В Магнитогорске волонтёры просят жителей города и Челябинской области не приносить вещи для жильцов десятиэтажного дома по улице Карла Маркса, который утром 31 декабря пострадал от взрыва газа. На данный момент вещей собрано достаточно, заявил активист Олег Ведерников, цитирует его официальный сайт регионального управления МЧС.

Gubernator74.ru ЧС в Магнитогорске

Активист, как и ранее губернатор Борис Дубровский, констатировал, что в условиях трагедии местные жители объединились. Многие и пожилые, и молодые люди стали волонтёрами, помогают жильцам пострадавшего дома. Помочь, быть полезными хотят все, отметил Олег Ведерников.

«Люди несут одежду, постельные принадлежности, продукты питания. Мы хотим всех поблагодарить и попросить пока не приносить вещи. Их много и вполне достаточно», — заявил волонтёр.

По информации МЧС, в пункте временного размещения сейчас работают 150 волонтёров. А в столовой школы №14, где этот пункт и действует, организованно горячее питание. С родственниками жильцов работают психологи и священнослужители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв газа произошёл 31 декабря в районе 6:00 по местному времени. Седьмой подъезд многоэтажки разрушился, осталась лишь задняя стена.

Спасатели не исключают, что под завалами ещё могут находиться люди. Уже извлекли тела девяти погибших. Ещё шестерым удалось выжить. Им сейчас оказывают помощь медики.