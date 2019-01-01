Лондон, 1 января, 2019, 19:53 — ИА Регнум. 1 января между коллективами «Арсенал» и «Фулхэм» на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 21-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «канониров» со счетом 4:1.

Nazmi Amin-Tai Стадион «Эмирейтс»

Первый мяч на 25-й минуте матча забил швейцарский опорный полузащитник Гранит Джака — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Алекс Айуоби. В дебюте второй половины Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 14 минут Абубакар Камара вернул «дачников» в игру, замкнув навес Райана Сесеньона — 2:1. В конце матча Аарон Рэмзи и Пьер-Эмерик Обамеянг отметились по забитому мячу и довели счет до разгромного — 4:1.

Статистика матча («Арсенал"/"Фулхэм»)

Удары 15/8

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 6/10

Поданные угловые 5/3

«Арсенал» укрепился на 5-й позиции, набрав 41 очко. «Фулхэм» с 14-ю баллами остался на предпоследнем месте в таблице АПЛ.

Стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Лено, Сократис, Косельни, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац, Ляказетт, Айуоби, Обамеянг.

«Фулхэм»: Рико, Одои, Рим, Ле Маршан, Кэрни, Кристи, Брайан, Сиссе, Сесеньон, Митрович, Шюррле.

Бригада арбитров: Грэм Скотт.

Желтые карточки: Фосу-Менса — 77.

Голы: Джака 25 — 1:0, Ляказетт 55 — 2:0, Камара 69 — 2:1, Рэмзи 79 — 3:1, Обамеянг 83 — 4:1.